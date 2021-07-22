Названы условия, при которых россиян могут лишить отпуска

Москва, 22 июля. Есть несколько причин, по которым россиян могут отозвать из отпуска. Все они носят вынужденных характер, заявила юрист Наталья Пшеничникова.

По российским законам, каждый, кто работает по трудовому договору, имеет право на отпуск. На то, чтобы вас вызвали из отпуска раньше времени, должны быть веские причины. Прежде всего, это болезнь замещающего сотрудника, поломка технологического оборудования, внезапная проверка налоговой и другие исключительные причины, заявила в беседе с агентством «Прайм» старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета «Синергия» Наталья Пшеничникова. Важно помнить, что в любом случае необходимо согласие работника вернуться на работу.

«Неиспользованная часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год», — добавила юрист.

Важный момент: отпуск можно разбивать на части, но обязательным условием является то, что одна из частей не может быть меньше 14 дней. И при отзыве из отпуска работник не может быть лишен возможности использовать как минимум дне недели ежегодного оплачиваемого отпуска подряд.

Ранее юристы рассказали ФАН, как не быть уволенным при уходе с работы пораньше. Чтобы спокойно отлучиться с работы раньше времени и не получить «прогул», а в дальнейшем увольнение, сотрудник в первую очередь должен ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными нормативными актами.