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Киев указал на неспособность ФРГ защитить транзит газа через Украину

  /   Обновлено: 22 июля 2021 03:50
Политика
Киев указал на неспособность ФРГ защитить транзит газа через Украину
Global Look Press  /  Jens Büttner/ZB

Киев, 22 июля. Германия может не исполнить обещание канцлера Ангелы Меркель о транзите российского газа по территории Украины, считает глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Витренко усомнился в том, что ФРГ сможет обеспечить транзит российского газа через Украину. Он напомнил, что Германия не добывает этот газ и за его транзит ручаться не может.

«Я не понимаю, как Германия может гарантировать транзит газа по территории Украины, если она его не добывает, не подает газ с территории России», — цитирует Витренко ТАСС.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 июля во время встречи с Меркель высказывал опасения в связи с тем, что Киев может быть отключен «от транзита газа, а также в целом от газа» после запуска «Северного потока — 2».

В ответ Меркель заявила, что Германия будет добиваться, чтобы этого не произошло. По ее словам, Берлин серьезно относится к опасениям Киева о транзите газа.

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украина германия северный поток - 2
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