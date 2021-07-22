Кушанашвили неожиданно раскрыл подробности интимной жизни Пугачевой и Галкина

Москва, 22 июля. Телеведущий Отар Кушанашвили проговорился, что шоумен Максим Галкин рассказал ему подробности интимной жизни со своей супругой, певицей Аллой Пугачевой.

В интервью с «МК» Кушанашвили оценил работу некоторых своих коллег. В частности, не самым лестным образом он высказался о Ксении Собчак, которая, помимо журналистской деятельности, любит устраивать перепалки с Тиной Канделаки. При этом он похвалил своего друга Максима Галкина за его проект «Музыкалити», в рамках которого он «сталкивает лбами» представителей разных возрастных групп.

Неожиданно Кушанашвили сменил тему и сообщил, что с Галкиным они могут иногда обсудить очень личные темы.

«Мы с ним иногда переписываемся, и я, наверное, единственный, кому он дал ответ на вопрос о его альковной жизни с Аллой Пугачевой. Макс написал: «Лучше, чем я ожидал». Гений», — сообщил телеведущий.

Ранее Галкин раскрыл секрет гармоничного брака с Пугачевой. По его словам, счастливый брак держится на доверии и единомыслии. Шоумен уверен, что страсть со временем проходит даже в самом ярком романе. Однако чувства к человеку лишь крепнут с годами. Необходимо быть единомышленниками в вопросах, касающихся семьи, не врать друг другу и беречь любовь.

Галкин младше супруги на 27 лет. Официально они зарегистрировали брак в декабре 2011 года. По словам Примадонны, встречаться они начали еще 2001 году. В ноябре 2017 года супруги обвенчались.