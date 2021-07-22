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Калифорнийские ученые посоветовали бороться с аритмией с помощью кофе
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Калифорнийские ученые посоветовали бороться с аритмией с помощью кофе
Общество
Калифорнийские ученые посоветовали бороться с аритмией с помощью кофе
pxhere.com

Лос-Анджелес, 22 июля. Кофе можно использовать для профилактики аритмии (нарушений сердечного ритма). К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета.

Исследователи изучили влияние кофе на здоровье почти 390 тысяч человек. Они, по данным журнала JAMA Network, проанализировали, как этот напиток воздействует на сердечный ритм участников исследования. Оказалось, что каждая дополнительная чашка снижает риск возникновения аритмии на три процента.

Ученые теперь уверены, что распространенное мнение о вреде употребления кофе для сердечно-сосудистой системы является необоснованным. Это доказывает результаты научной работы.

Врач-кардиолог Владимир Хорошев недавно рассказал, кому следует отказаться от кофе. Речь идет, по его словам, о людях, перенесших инсульт.

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ученые кофе аритмия
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