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Автомобильный эксперт назвал главный сигнал для продажи машины
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Автомобильный эксперт назвал главный сигнал для продажи машины
Общество
Автомобильный эксперт назвал главный сигнал для продажи машины
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Москва, 22 июля. Главным критерием для продажи или утилизации автомобиля является его состояние. Об этом сообщил гендиректор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

Специалист в беседе с «Праймом» отметил, что автолюбителю важно учитывать свои возможности и потребности. Если машина нужна для ежедневного использования, но пока нет финансов на ее замену, не следует торопиться.

Технические проблемы могут послужить явным сигналом для этого. Если частые поломки и незапланированный дорогостоящий ремонт отнимают много средств, то есть повод задуматься о продаже автомобиля по максимально выгодной цене, чем вкладывать постоянно в него деньги.

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