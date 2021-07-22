Автомобильный эксперт назвал главный сигнал для продажи машины

Москва, 22 июля. Главным критерием для продажи или утилизации автомобиля является его состояние. Об этом сообщил гендиректор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

Специалист в беседе с «Праймом» отметил, что автолюбителю важно учитывать свои возможности и потребности. Если машина нужна для ежедневного использования, но пока нет финансов на ее замену, не следует торопиться.

Технические проблемы могут послужить явным сигналом для этого. Если частые поломки и незапланированный дорогостоящий ремонт отнимают много средств, то есть повод задуматься о продаже автомобиля по максимально выгодной цене, чем вкладывать постоянно в него деньги.