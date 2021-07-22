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Политика
Немецкая газета рассказала о разрушенной Россией мечте Европы
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Немецкая газета рассказала о разрушенной Россией мечте Европы
Политика
Немецкая газета рассказала о разрушенной Россией мечте Европы
Агентство городских новостей Москва

Берлин, 22 июля. Европа мечтала, что Россия совершит «разворот на Запад», столкнувшись с непреодолимыми трудностями, считает глава венского представительства Фонда Фридриха Эберта Райнхард Крумм.

В статье для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung он отмечает, что Россия и не подумала «идти на Запад», поэтому планы Европы не были реализованы. Внутреннее развитие России и развитие ее внешней политики изумило и Восток, и Запад, подчеркивает Крумм.

«Оно привело к параличу мышления, никто не знает, что делать дальше», - сообщил автор публикации.

Крумм считает, что Западу нужно вести переговоры с Россией. Так стороны смогут заключить приемлемые сделки, подчеркивает Райнхард.

Ранее Захарова заявила, что, говоря о завершенной операции на территории Афганистана, США забывают, что это была не американская кампания, а мандат Совбеза ООН.

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