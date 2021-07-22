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Жара вернется в Москву уже на следующей неделе
Общество
Жара вернется в Москву уже на следующей неделе
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 22 июля. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что 30-градусная жара вернется в Москву на следующей неделе.

Температура воздуха в Москве вновь прогреется до 30 градусов 27 июля. Однако последующего усиления жары не прогнозируется. С понедельника столбик термометра вновь поднимется до 25–26 градусов, во вторник температура воздуха достигнет уже 25-30 градусов.

«В среду будет примерно такая же погода. Это вполне хорошая погода. И пока что 32–33 градуса не ожидаем», — сказал метеоролог.

В конце текущей недели в Москве ожидается комфортная температура, преимущественно без осадков с температурным фонов в районе 22–24 градусов тепла, сообщил Вильфанд в интервью ТАСС.

Недавно научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, как резкое понижение температуры воздуха повлияет на возникновение опасных погодных явлений в Москве.

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