Невролог раскрыл неожиданные последствия коронавируса

Москва, 22 июля. «Жаворонки», которые бодрствуют утром и днем, могут превратиться в «сов» из-за заражения коронавирусом.

Многие, кто заболел COVID-19, жалуются на энцефалопатию. Это заболевание, при котором меняется ткань мозга, а его функции нарушаются. Об этом рассказал РИА Новости невролог Эркин Шамсиев во Всемирный день мозга, 22 июля.

«В связи с этим у человека нередко возникают нежелательные реакции – нарушается сон, засыпание, деформируется система бодрствования, то есть «совы» могут стать «жаворонками» и наоборот», — заявил он.

Обычно в таком случае назначают седативные препараты, так как помимо нарушений сна возникают и другие психические и психологические проблемы. Перенесшим COVID-19 Шамсиев посоветовал заниматься спортом и отказаться от алкоголя и курения.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что поставки однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в субъекты России запланированы на эту неделю. Препарат начнут поставлять в регионы для повторной вакцинации.