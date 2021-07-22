Антонов оценил сделку Германии и США по «Северному потоку — 2»

Вашингтон, 22 июля. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал враждебной тональность договоренности ФРГ и США о «Северном потоке — 2».

По словам дипломата, эти настроения противоречат духу прошедших в прошлом месяце в Швейцарии российско-американских переговоров. Посол уточнил, что документ вызывает непонимание в части политических выпадов против России.

«Враждебная тональность по отношению к нашей стране в корне противоречит духу переговоров двух президентов 16 июня в Женеве», — приводятся слова Антонова на странице диппредставительства в Facebook.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США и Германия могут объявить о достижении сделки по «Северному потоку — 2». По сведениям издания, американская администрация отойдет от своей позиции противостояния проекту газопровода взамен на то, что Германия возьмет на себя обязательство помогать Украине по вопросам энергетических проектов и дипломатии.