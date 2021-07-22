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Песков оценил возможность переговоров Путина и Зеленского о транзите газа

  /   Обновлено: 22 июля 2021 02:52
Политика
Песков оценил возможность переговоров Путина и Зеленского о транзите газа
youtube.com  /  Prt Scr / Телеканал 360

Москва, 22 июля. Переговоры о транспортировке газа через Украину после 2024 года носят коммерческий характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

В ответ на вопрос журналистов, планируется ли проведение телефонного звонка между Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским, Песков ответил, что «любые переговоры — это коммерческие переговоры». Их не ведут президенты, подчеркнул он. Об этом сообщает РИА Новости.

Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель ранее провели переговоры и обсудили возможность продления договора между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» о транспортировке газа через украинскую территорию после 2024 года.

Недавно специалист Института стран СНГ, политолог и экономист Александр Дудчак раскрыл судьбу транзита российского газа через Украину после 2024 года.

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Все новости / Политика / Песков оценил возможность переговоров Путина и Зеленского о транзите газа
путин зеленский газ
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