Песков оценил возможность переговоров Путина и Зеленского о транзите газа

Москва, 22 июля. Переговоры о транспортировке газа через Украину после 2024 года носят коммерческий характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

В ответ на вопрос журналистов, планируется ли проведение телефонного звонка между Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским, Песков ответил, что «любые переговоры — это коммерческие переговоры». Их не ведут президенты, подчеркнул он. Об этом сообщает РИА Новости.

Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель ранее провели переговоры и обсудили возможность продления договора между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» о транспортировке газа через украинскую территорию после 2024 года.

Недавно специалист Института стран СНГ, политолог и экономист Александр Дудчак раскрыл судьбу транзита российского газа через Украину после 2024 года.