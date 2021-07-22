Путин в беседе с Меркель снова выразил соболезнования в связи с наводнениями

Москва, 22 июля. Российский президент Владимир Путин вновь выразил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель во время недавних переговоров, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин в ходе беседы, состоявшейся в среду, 21 июля, передал Меркель соболезнования в связи со стихийными бедствиями, обрушившимися на запад Германии. Из-за наводнений здесь погибли свыше 160 человек.

«Владимир Путин еще раз передал Ангеле Меркель соболезнования в связи с беспрецедентными наводнениями на западе Германии, повлекшими многочисленные человеческие жертвы и масштабные разрушения», — сказано в заявлении пресс-службы.

Меркель в ответ высказалась о лесных пожарах в Якутии. Канцлер выразила надежду, что эту проблему скоро удастся разрешить.

Наводнение в западной части Германии началось на прошлой неделе. Больше всего пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.