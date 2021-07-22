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Вильфанд спрогнозировал сильные дожди и грозы в ряде регионов России

  /   Обновлено: 22 июля 2021 02:36
Общество
Вильфанд спрогнозировал сильные дожди и грозы в ряде регионов России
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 22 июля. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал опасную погоды в некоторых регионах России в ближайшие дни.

По его словам, сильные дожди, грозы и ветер придут в регионы центральной части России, на юг страны, а также в Поволжье 22 и 23 июля. В некоторых регионах прогнозируется сильная жара и град.

В Приволжском федеральном округе будут ливневый дождь, гроза и ветер до 20 м/с 22-23 июля. Сильные дожди, крупный град прогнозируются также в Крыму, там порывы ветра будут достигать до 20-25 м/с. В Волгоградской, Ростовской областях и Краснодарском крае интенсивные дожди будут сопровождаться жарой до 42 градусов.

«Довольно сложная погода в Северо-Кавказском федеральном округе. В Ингушской, Чеченской республиках, жара +40...+42 °С, а 23 июля будет ещё и сильный дождь, ветер с грозой до 15–20 м/с. Аналогичная ситуация в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии», — сказал метеоролог.

Недавно научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, как повлияет резкое понижение температуры в московском регионе на возникновение опасных погодных явлений.

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