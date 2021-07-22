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Психотерапевт предупредила о психосоматических эффектах перед вакцинацией

  /   Обновлено: 22 июля 2021 02:10
Общество
Психотерапевт предупредила о психосоматических эффектах перед вакцинацией
pixabay.com

Москва, 22 июля. Подсознательный страх перед вакцинацией может спровоцировать психосоматические эффекты.

Если человек много думает о своем страхе перед прививкой, он может спрограммировать негативный ответ организма на процедуру, рассказала кандидат медицинских наук Надежда Зуйкова в беседе с радио Sputnik. В итоге человек испытывает побочные эффекты, которых можно было бы избежать. К ним относятся повышение температуры или общее недомогание, такое явление называется «реакцией протеста».

Чтобы избежать этого, лучше за пару дней до прививки начать пить успокоительные, начиная с простого пустырника, валерианы, валокордина, а если не помогают, то принимать антитревожные средства.

Недавно врач рассказал о «правиле швейцарского сыра», согласно которому необходимо вакцинировать как можно больше человек для создания прослойки между вирусом и человеком.

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