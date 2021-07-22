В США описали, как Калининград сможет противостоять НАТО в случае войны

Вашингтон, 22 июля. Запущенные из Калининградской области ракеты в случае конфликта России и НАТО будут представлять серьезную угрозу Альянсу, пишет американский портал 19FortyFive.

Военный обозреватель издания Себастьян Роблин напомнил американским читателям, что в марте в СМИ появилась информация о расширении сил, развернутых в Калининградской области. Многие годы регион защищала 79-я мотострелковая бригада. Но сейчас бригада переформируется в 18-ю гвардейскую мотострелковую дивизию, более мощное соединение, увеличивающее вдвое количество танковых и пехотных батальонов в гарнизоне.

Политолог подчеркивает, что Калининградская область (особенно после 2014 года) является стратегическим вызовом для НАТО в случае конфликта с Россией из-за стран Балтии.

«Российские ракеты, размещенные в Калининграде, могут угрожать быстрым поражением наземных баз, кораблей и даже самолетов на большей части Балтийского моря, в Польше и даже в некоторых частях Германии. В конфликте с Россией гарнизон может также воспрепятствовать попыткам НАТО перебросить наземные подкрепления через Сувалкский коридор в страны Балтии», — пишет Роблин.

Эксперты отмечают, что реорганизация дивизии даст региону гораздо более сильные наземные силы. Но самое главное: здесь появится больше систем артиллерии и РСЗО, которые позволят базирующимся там подразделениям «перекрывать» наземные цели.

Ранее американский аналитик Марк Эпископос озвучил три наиболее вероятных сценария конфликта РФ и НАТО в Прибалтике. Он напомнил, что страны Балтии из года в год наращивают расходы на милитаризацию в соответствии с требованиями НАТО. Эти колоссальные траты совершенно не обеспечивают им хоть какого-то военного преимущества.

Политолог считает, что Россия имеет явное преимущество перед НАТО в Прибалтике, исключая любой шанс на победу Альянса в случае начала военного противостояния.