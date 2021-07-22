ПФР назвал все льготы, положенные предпенсионерам

Воронеж, 22 июля. В ходе реформы пенсионной системы и увеличения пенсионного возраста появилась новая категория граждан — предпенсионеры, для которых предусмотрены определенные льготы.

Как сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда по Воронежской области, россияне, достигшие «старого» пенсионного возраста (55 лет — женщины, 60 лет — мужчины) могут рассчитывать на налоговые льготы (освобождение от имущественного и земельного налога). Это не относится только к госслужащим и тем, кто имеет право на досрочную пенсию.

Помимо этого, предпенсионеры (за пять лет до выхода на пенсию) имеют право потратить два дня в году на диспансеризацию с сохранением заработной платы, право на повышенный размер пособия по безработице и бесплатное профессиональное обучение. В этом году такие льготы положены женщинам, достигшим 53 лет, и мужчинам от 58 лет.

Ранее ПФР объяснил условия получения соцдоплат с 2022 года. Пенсии, размер которых не доходит до величины прожиточного минимума, подлежат дополнению за счет федеральной и региональной соцдоплаты. Для назначения доплаты к пенсионным выплатам больше не нужно подавать заявление и предоставлять дополнительную информацию. Сотрудники ПФР сами проверяют величину выплаты и в том случае, когда она ниже прожиточного минимума, назначают меры поддержки.