Дуров подтвердил информацию о слежке за одним из его телефонов с 2018 года

Лос-Анджелес, 22 июля. Основатель Telegram Павел Дуров знал, что один из его телефонных номеров, по крайней мере с 2018 года, был включен в список для потенциальной слежки.

Соответствующее сообщение Дуров разместил в своем Telegram-канале. Он отметил, что израильская компания, разработчик Pegasus NSO Group это отрицает. Дуров призвал власти предпринять действия против дуополии Google и Apple для дальнейшего предотвращения подобных ситуаций.

«По крайней мере с 2018 года мне было известно, что один из моих телефонных номеров был включен в список потенциальных объектов таких инструментов слежки (хотя источник из NSO Group это отрицает)», — сообщил Дуров.

Газета The Guardian в среду сообщила, что Дуров присутствовал в списке потенциальных объектов слежки с помощью программы Pegasus компании NSO Group. По данным СМИ, благодаря программному обеспечению корпорация могла следить за оппозиционерами, политиками, журналистами и бизнесменами.

Ранее газета Le Monde сообщила о возможной прослушке президента Франции Эммануэля Макрона при помощи системы Pegasus. По данным СМИ, в 2019 году за его разговорами могли следить марокканские спецслужбы.