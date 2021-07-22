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ПВО Сирии отражает атаку ВВС Израиля над Хомсом
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ПВО Сирии отражает атаку ВВС Израиля над Хомсом

  /   Обновлено: 22 июля 2021 01:51
Армия
ПВО Сирии отражает атаку ВВС Израиля над Хомсом
Федеральное агентство новостей

Дамаск, 22 июля. Силы противовоздушной обороны Сирии отражают израильскую атаку над городом Хомс.

Cирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya сообщает, что силы противовоздушной обороны страны отражают агрессию в небе над Хомсом. Предположительно, удары наносит израильская сторона.

Накануне в новом правительстве Израиля заявили, что страна должна работать поддержанием военного превосходства Израиля на Ближнем Востоке. Ранее сообщалось, что израильские военные могут осуществлять подготовку к нанесению удара по ядерным объектам Ирана.

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