ПВО Сирии отражает атаку ВВС Израиля над Хомсом

Дамаск, 22 июля. Силы противовоздушной обороны Сирии отражают израильскую атаку над городом Хомс.

Cирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya сообщает, что силы противовоздушной обороны страны отражают агрессию в небе над Хомсом. Предположительно, удары наносит израильская сторона.

Накануне в новом правительстве Израиля заявили, что страна должна работать поддержанием военного превосходства Израиля на Ближнем Востоке. Ранее сообщалось, что израильские военные могут осуществлять подготовку к нанесению удара по ядерным объектам Ирана.