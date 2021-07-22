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«Лучше молчать»: США призывают Украину не критиковать «СП-2»
Политика
«Лучше молчать»: США призывают Украину не критиковать «СП-2»
Новостное агентство «Харьков».

Вашингтон, 22 июля. Киев не хочет, чтобы «Северный поток — 2» был достроен. Однако Вашингтон намекает на то, что ему придется с этим смириться. Белый дом советует Украине не критиковать газопровод.

Переговоры Германии и США по поводу «СП-2» были напряженными. Администрация американского президента Джо Байдена просит Киев не высказываться в негативном ключе относительно этого проекта, что ему явно не нравится. Об этом сообщает Politico.

Правительство США изменило свою позицию и больше не противостоит российско-немецкому газопроводу. Теперь Вашингтон планирует минимизировать ущерб, подписывая с Берлином крупную сделку.

«Между тем чиновники администрации попросили своих украинских коллег воздержаться от критики в связи с предстоящим соглашением Соединенных Штатов и Германии касательно этого газопровода. Американские чиновники ясно дали понять, что публичное выражение несогласия с предстоящей сделкой может навредить двусторонним отношениям Вашингтона и Киева», — отметили авторы издания.

Они добавили, что Белый дом призывает Украину не обсуждать планы США и Германии с конгрессом. Однако Вашингтон и Берлин, чтобы успокоить своего партнера, ищут способы минимизировать экономический удар, который Киев получит после завершения строительства «Северного потока — 2».

Ранее стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин удовлетворены завершающимся строительством газопровода.

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