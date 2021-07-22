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Бывший конструктор ОКБ «Сухой» объяснил отличия Су-75 и F-35
Армия
Бывший конструктор ОКБ «Сухой» объяснил отличия Су-75 и F-35
wikipedia.org  /  Ken Videan / GFDL 1.2 / U.S. Air Force photo by Master Sgt. Donald R. Allen / Общественное достояние

Москва, 22 июля. Кандидат технических наук, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич объяснил отличия российского истребителя Су-75 от американского Lockheed Martin F-35 Lightning II.

Конструктор прокомментировал статью о представленном на МАКС-2021 российском истребителе пятого поколения и его американском конкуренте в Defense Express. Единственное, что может объединять оба самолета — весовая категория, отметил Лукашевич. По словам эксперта, российский истребитель имеет отличную от F-35 аэродинамическую схему — у Су-75 нет стабилизатора.

«У него есть оперение в виде двух дифференциально наклоняемых плоскостей, которые выполняют функции и вертикального оперения, то есть двух килей и соответственно горизонтального стабилизатора», — сообщил изданию «Лента.ру» Лукашевич.

Специалист уточнил, что V-образное оперение не усложняет управление самолетом. Утверждения об уменьшении радиолокационной малозаметности из-за большого воздухозаборника под кабиной российского истребителя он назвал глупостью.

Ранее представитель французской компании S.E.R.E.M.E, занимающейся разработкой оборудования для авиаиспытаний Макс Штайнберг заявил, что Международный авиационно-космический салон открывает двери для французских компаний на российский рынок. Он назвал МАКС-2021 одним из важнейших салонов в мире.

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f-35 су-75 макс-21
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