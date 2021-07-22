Российские компании стали чаще искать волшебников в штат

Москва, 22 июля. Специалисты насчитали на сервисе hh.ru 48 вакансий для «волшебных» специалистов.

Среди прочих работодатели ищут таргетолога-волшебника, тренера-волшебника, консультанта-волшебника и волшебника-HR, но чаще всего требуются волшебники в сферах продаж и недвижимости, сообщает «Север-пресс».

Разумеется, компании не ищут на самом деле людей со сверхъестественными способностями, а просто экспериментируют с формулировками, чтобы привлечь внимание соискателей и выделиться на фоне других предложений. При этом волшебнику в смоленском магазине парфюмерии готовы платить от 15 тысяч рублей в месяц, а волшебнику в сфере недвижимости в Самаре предлагают примерно 101 тысячу.

Недавно аналитики назвали самую высокооплачиваемую вакансию в России в июле. Традиционно больше всего готовы платить программистам.