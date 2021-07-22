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Прокуратура Костромы проверяет инцидент с забытым на прогулке в детсаду ребенке
Происшествия
Прокуратура Костромы проверяет инцидент с забытым на прогулке в детсаду ребенке
Невские Новости

Кострома, 22 июля. Прокуратура города Костромы проводит проверку по сообщению в СМИ об оставленном на прогулке ребенке на территории одного из детских садов города.

В одной из социальных сетей жительница города Костромы опубликовала новость о том, как заметила плачущего маленького ребенка на территории детского сада без сопровождения взрослых. Женщина позвонила в домофон учреждения и сообщила о забытом малыше, однако заведующая детского сада ответила, что его не «забыли, а оставили».

«В ходе проверки будет проверено соблюдение образовательной организацией требований законодательства об охране жизни и здоровья воспитанников дошкольного учреждения», — говорится в сообщении прокуратуры.

Недавно мать полуторагодовалого ребенка обратилась в прокуратуру с заявлением, что ее сына избили в частном детском саду в Ставрополе. В надзорном ведомстве начали проверку по данному инциденту.

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