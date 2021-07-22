Россиянам рассказали о нечестных уловках сотовых операторов

Москва, 22 июля. Сейчас все сотовые операторы имеют огромное количество платных и бесплатных услуг.

Однако бесплатные услуги могут превратиться в платные почти без уведомления пользователя. Сотовые операторы пытаются увеличить прибыль разными способами, которые не всегда являются честными. Об этом агентству «Прайм» сообщил специалист Денис Кусков.

Он советует пользователям каждый две недели заходить в личный кабинет и проверять наличие платных услуг. Кусков также советует обращаться к операторам за перерасчетом, если человек заметил подключенную платную услугу, которая ранее была бесплатной.

Недавно россиянам рассказали о настройке, которую нужно срочно выключить. Специалисты рекомендуют отключить всплывающие уведомления, способные выдать конфиденциальную информацию третьему лицу.