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Компания Kia впервые показала фото нового кроссовера Sportage
Технологии
Компания Kia впервые показала фото нового кроссовера Sportage
kia.ru  /  ООО «Киа Россия и СНГ»

Сеул, 22 июля. Онлайн-премьера нового Sportage состоялась 21 июля в Южной Корее. Впервые были показаны фотографии кроссовера.

Кроссовер оснащен светодиодной оптикой. Топовые модификации внедорожника будут оснащены изогнутой панелью с двумя экранами диагональю 12,3 дюйма. Более бюджетные версии будут иметь компактный монитор для медиасистемы, передает Auto.ru.

Самые доступные модели будут иметь монохромный экран с кнопками выбора радиостанции и управления громкостью. Sportage лишат сенсорной панели управления климатической установкой. Вместо этого ее заменят на стандартный блок. Также система климат-контроль будет заменена на обычный кондиционер.

Южнокорейская автомобилестроительная компания Kia намерена провести трансформацию бренда в России и странах СНГ.

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kia автомобиль sportage
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