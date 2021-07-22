Компания Kia впервые показала фото нового кроссовера Sportage

Сеул, 22 июля. Онлайн-премьера нового Sportage состоялась 21 июля в Южной Корее. Впервые были показаны фотографии кроссовера.

Кроссовер оснащен светодиодной оптикой. Топовые модификации внедорожника будут оснащены изогнутой панелью с двумя экранами диагональю 12,3 дюйма. Более бюджетные версии будут иметь компактный монитор для медиасистемы, передает Auto.ru.

Самые доступные модели будут иметь монохромный экран с кнопками выбора радиостанции и управления громкостью. Sportage лишат сенсорной панели управления климатической установкой. Вместо этого ее заменят на стандартный блок. Также система климат-контроль будет заменена на обычный кондиционер.

Южнокорейская автомобилестроительная компания Kia намерена провести трансформацию бренда в России и странах СНГ.