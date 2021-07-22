Большая часть российских студентов хотят работать в ИТ-компаниях

Москва, 22 июля. ИТ-компании оказались самым привлекательным местом работы для российских студентов, зарплатные ожидания в этой сфере достигают 100 тысяч рублей.

Главные факторы привлекательности работы в такой организации — возможность высокого заработка в будущем, профессиональное обучение и развитие, сообщает РБК. При этом соискателей мужского пола привлекает также конкурентоспособный базовый оклад, а для девушек-студенток имеет большое значение стабильность и доброжелательное и уважительное отношение между сотрудниками.

Чаще всего опрошенные называли идеальным местом работы Google, «Яндекс», Microsoft, Intel и Mail.ru, притом в июле программист стал самой высокооплачиваемой профессией в России. Также возрос интерес к работе в банке.