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Большая часть российских студентов хотят работать в ИТ-компаниях
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Большая часть российских студентов хотят работать в ИТ-компаниях
pexels.com

Москва, 22 июля. ИТ-компании оказались самым привлекательным местом работы для российских студентов, зарплатные ожидания в этой сфере достигают 100 тысяч рублей.

Главные факторы привлекательности работы в такой организации — возможность высокого заработка в будущем, профессиональное обучение и развитие, сообщает РБК. При этом соискателей мужского пола привлекает также конкурентоспособный базовый оклад, а для девушек-студенток имеет большое значение стабильность и доброжелательное и уважительное отношение между сотрудниками.

Чаще всего опрошенные называли идеальным местом работы Google, «Яндекс», Microsoft, Intel и Mail.ru, притом в июле программист стал самой высокооплачиваемой профессией в России. Также возрос интерес к работе в банке.

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