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Харви Вайнштейн на новом процессе не признал себя виновным в изнасилованиях
Шоу-бизнес
Харви Вайнштейн на новом процессе не признал себя виновным в изнасилованиях
Global Look Press  /  Lev Radin

Лос-Анджелес, 22 июля. Осужденный голливудский продюсер Харви Вайнштейн не признал себя виновным по нескольким пунктам обвинения в изнасилованиях на новом процессе по его делу.

Как сообщает AP, 69-летнего осужденного Вайнштейна привезли в зал суда на инвалидной коляске. На нем был коричневый тюремный комбинезон и маска для лица. Вайнштейн заговорил только для того, чтобы поблагодарить судью Серджио Тапиа, который пожелал ему удачи по окончании слушания.

В среду в суде Лос-Анджелеса слушалось дело, в котором фигурируют пять женщин в инцидентах с 2004 по 2013 годы. Их имена не называются. Большинство из изнасилований, как утверждается, произошли в отелях Беверли-Хиллз и Лос-Анджелеса, где у Вайнштейна была штаб-квартира. Некоторые из инцидентов имели место во время недели «Оскара», когда фильмы продюсера были участниками до того, как Вайнштейн заинтересовал движение #MeToo.

Он не признал себя виновным по четырем пунктам обвинения в изнасиловании, четырем пунктам обвинения в насильственном оральном совокуплении, двум пунктам обвинения в побоях сексуального характера путем сдерживания и одному пункту обвинения в сексуальном проникновении с применением силы, которые вместе могут повлечь за собой наказание в виде 140 лет лишения свободы.

Адвокат Марк Веркман сказал судье, что он подал документы с просьбой об отклонении трех пунктов обвинения, заявив, что они вышли за рамки срока давности.

«Они беспочвенны, они изданы очень давно, они не подтверждаются, — сказал Верксман после слушаний. — Мы уверены, что в случае справедливого судебного разбирательства он будет оправдан».

Ранее Нью-Йоркский суд признал Вайнштейна виновным в изнасиловании начинающей актрисы в 2013 году в гостиничном номере на Манхэттене и в насильственном совершении орального секса в 2006 году в его квартире на Манхэттене. Он обжалует приговор, добиваясь нового судебного разбирательства. Вайнштейн настаивает на своей невиновности и утверждает, что любая сексуальная активность происходила по обоюдному согласию.

В марте 2020 года суд приговорил Вайнштейна к 23 годам лишения свободы за сексуальное насилие первой степени и изнасилование третьей степени. Судья Верховного суда Джеймс Берк, прежде чем вынести свой приговор, сказал Вайнштейну, что он будет официально зарегистрирован как сексуальный преступник.

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Все новости / Шоу-бизнес / Харви Вайнштейн на новом процессе не признал себя виновным в изнасилованиях
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