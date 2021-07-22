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Средняя сумма потребительского кредита в России побила рекорд
Общество
Средняя сумма потребительского кредита в России побила рекорд
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 22 июля. Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) проанализировало данные более четырех тысяч организаций-кредиторов и опубликовало статистику сумм займов в России.

По среднему кредитному чеку обновлен рекорд в 303,3 тыс. рублей, что на 7,2% больше, чем в мае 2021 года. Тогда средняя сумма займа была 283 тыс. рублей. В прошлом году выдавалось, в среднем, 214 тыс. рублей — на 41% меньше, чем сейчас.

С декабря 2020 года показатель рос ежемесячно, просев лишь в мае. Аналитики объясняли временное снижение локдауном 2020 года. Среднероссийский показатель кредитов — 303,3 тыс. рублей, однако по регионам он отличается. Так, самый крупный средний кредит выдают в Москве — 580,2 тыс. рублей. Далее идет Ямало-Ненецкий АО (533,3 тыс. рублей) и Московская область (465,5 тыс. рублей), пишут «Известия».

Недавно «СберАвто» провел исследование, которое показало, что большинство автомобилей, купленных в России, взяты в кредит. Без первоначального взноса оформляют восемь из десяти заемщиков.

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