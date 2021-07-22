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Большая часть банковских приложений в России уязвима перед хакерами
Общество
Большая часть банковских приложений в России уязвима перед хакерами
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Москва, 22 июля. Более половины приложений банков, операторов и интернет-магазинов могут быть не защищены от кибератак.

Специалисты «Ростелеком-Солар» провели анализ защищенности российских компаний. Об этом сообщают «Известия».

Эксперты отмечают, что они содержат критические уязвимости, которые позволяют злоумышленникам произвольно запускать код, похищать конфиденциальные данные, а также полностью контролировать работу ресурса.

Отмечается, что критические уязвимости на данных ресурса имеют накопительный эффект. «Дыры» в серверах появляются снова и снова, и в итоге в системе может случиться «пробой». Это связано с тем, что сервера не обновляются и не перезагружаются в течение долгих лет.

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