Путешественники с попутчиками подверглись атакам мошенников

Москва, 22 июля. Злоумышленники стали атаковать людей, которые путешествуют через сервис BlaBlaCar.

Количество мошеннических сайтов, которые имитируют сервис, в течение месяца увеличилось в 1,7 раза и составило около 300 фейковых ресурсов. Соответствующую информацию передают «Известия».

Мошенники просят людей совершить предварительную оплату поездки на фейковом сайте. Злоумышленники присылают ложные ссылки через сторонние мессенджеры.

Недавно мошенники стали обогащаться за счет россиян во время пандемии. Преступники создают фейковые сайты, которые обещают гражданам оформление разных социальных выплат.