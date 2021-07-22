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Количество отмен бронирований на Кубани не превышает 20%
Общество
Количество отмен бронирований на Кубани не превышает 20%
flickr.com  /  Alexxx Malev

Краснодар, 22 июля. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что туристы отменяют не более 20% бронирований.

Глава региона уточнил, что край выполнил программу по вакцинации от коронавируса на 50%, но достичь коллективного иммунитета жителей пока не удалось. По словам Кондратьева, рост числа заражений остается одной из причин действия строгих антиковидных мер для туристов.

В интервью газете «Известия» губернатор отметил, что количество отмен бронирований не превышает 20%. Но отказы от поездок лишь открывают дорогу следующим туристам, считает Кондратьев.

Ранее председатель петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов заявил, что Петербург может претендовать на официальный статус столицы российского туризма. По его словам, город может похвастаться развитым традиционным, а также молодежным (клубный туризм) и wellness туризмом.

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кубань туризм краснодарский край кондратьев
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