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ЦБ заявил о новых уловках страховых компаний

  /   Обновлено: 22 июля 2021 00:35
Общество
ЦБ заявил о новых уловках страховых компаний
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 22 июля. Страховщики стали навязывать гражданам страховые полисы, которые формально не привязаны к кредиту.

Благодаря этому потом они могут не возвращать заемщикам часть страховой премии при досрочном погашении кредита, сообщают «Известия». Таким же образом в рамках одного договора могут также предусмотреть несколько страховых рисков, часть которых якобы не служит для обеспечения обслуживания кредита, и поэтому по ним отказывают в возврате части страховой премии. В ЦБ сообщили, что уже призвали страховщиков отказаться от этих схем.

Недавно россиян предупредили, что полис ОСАГО может в скором времени подорожать на 5–10% из-за увеличившегося количества убытков.

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долг деньги страховщики
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