Пушков усомнился в востребованности украинского транзита газа в будущем

Москва, 22 июля. Москва никогда и не отвергала украинский транзит как таковой. Вопрос в том, насколько в будущем он станет востребован, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Политик прокомментировал новость о соглашении Вашингтона и Берлина по «Северному потоку — 2». Стороны указали на необходимость продления транзита российского газа через Украину на десять лет.

«Вопрос в том, сколько газа будет востребовано на другом конце газопровода в условиях, когда уже работает Южный поток и ряд стран (Греция, Турция, Болгария, а теперь и Венгрия, и Сербия) уже получает газ из него», — подчеркнул Пушков в своем Telegram-канале.

Заявление об использовании Россией газа как «политического оружия» сенатор назвал «не более чем частью мифологического западного дискурса». Политик сомневается, что украинский транзит в будущем кому-нибудь понадобится.

Российский президент Владимир Путин провел 21 июля телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Они обсудили энергетические вопросы.