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Россияне стали более бдительны при покупке автомобилей
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Россияне стали более бдительны при покупке автомобилей
Общество
Россияне стали более бдительны при покупке автомобилей
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 22 июля. Россияне стали чаще проверять подлинность доверенностей и отсутствие банковских залогов на фоне растущего риска мошеннических схем и афер на рынке автомобилей.

Ранее большой проблемой была продажа машин, которые находятся в залоге. Продаваемый автомобиль использовался владельцем как залог для получения кредита, либо он изначально был в залоге у банка. Сейчас информацию о машине можно проверить на сайте ФНП в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества, сообщают «Известия».

Даже автомобиль из салона может находиться в залоге. Автосалон может передавать машины для реализации другому салону, а тот передает транспортное средство третьим лицам, которые уже продают авто. Об этом рассказал нотариус Михаил Юлдашев.

Также при покупке авто нужно проверять, состоит ли продавец в браке. Дело в том, что автомобиль считается совместно нажитым имуществом, если он приобретался в браке, а значит при продаже второй супруг может оспорить сделку.

Ранее водителям перечислили распространенные ошибки при продаже автомобиля. Одной из самых распространенных ошибок является публикация некачественных фотографий.

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мошенничество автомобиль покупка
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