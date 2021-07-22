Союз потребителей России предложил бороться с пищевым расточительством

Москва, 22 июля. Союз потребителей России обратился в Роспотребнадзор с предложением уменьшать порции в заведениях общепита.

В частности, авторы идеи предложили дать гостям возможность самостоятельно выбирать объем порции — повышенный, стандартный или пониженный, сообщают «Известия». Также посетителям предлагают давать рекомендации по оптимальному размеру порции для людей различных возрастов. Такую инициативу предложили в рамках борьбы с пищевым расточительством, которые помогут избежать отходов, которые образуются, если гости не доели заказанные блюда.

Недавно диетолог рассказала, почему квас следует употреблять в определенных количествах. Несмотря на его пользу, слишком большое количество напитка может нарушить работу системы пищеварения.