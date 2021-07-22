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Минэкономразвития предлагает маркировать воду на территории ЕАЭС

  /   Обновлено: 22 июля 2021 00:25
Экономика
Минэкономразвития предлагает маркировать воду на территории ЕАЭС
pxfuel.com

Москва, 22 июля. Минэкономразвития выступило с инициативой распространить обязательную маркировку питьевой воды на все страны Евразийского экономического сообщества к 1 марта следующего года.

Россия уже провела эксперимент по маркировке воды. В исследовании приняли участие больше 300 производителей. Соответствующую информацию передают «Известия».

Этот эксперимент показал свою эффективность. Специалисты считают, что маркировка бутилированной воды позволит уменьшить количество нелегальных товаров. Также это решение усилит здоровую конкуренцию и гарантирует качество продукции для людей.

Ранее Минэкономразвития предложило выдавать гаранты бизнесу, который пострадал от локдауна. В рамках этой меры также поступила инициатива приравнять социально ориентированные некоммерческие организации к малому и среднему бизнесу.

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россия минэкономразвития питьевая вода маркировка
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