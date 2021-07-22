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Внешняя торговля услугами впервые превысила импорт в России
Экономика
Внешняя торговля услугами впервые превысила импорт в России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 22 июля. Внешняя торговля услугами России в июне 2021 года стала профицитной. Об этом пишут «Известия».

Газета изучала статистику ЦБ РФ. Согласно ей, положительное сальдо было зарегистрировано впервые за четыре года. В квартальных данных профицита этого не было с 2001 года.

«Известия» отмечают, что самое сильное превышение экспорта над импортом было зафиксировано в сфере транспортных и IT-услуг. Эксперты рассказали в беседе с изданием, что показатели все равно остаются ниже уровня 2019 года. Представители Минэкономразвития сообщили, что обновят стратегию развития экспорта сервисов для устойчивости тренда на увеличение поставок.

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