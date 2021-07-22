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Аргентинские власти разрешили отмечать в паспортах третий пол

  /   Обновлено: 22 июля 2021 00:18
Общество
Аргентинские власти разрешили отмечать в паспортах третий пол
PrScr Twitter  /  @Martin_M_Guzman

Буэнос-Айрес, 22 июля. Власти Аргентины разрешили отмечать пол значком "Х" тем гражданам, которые не относят себя ни к женскому, ни к мужскому полу.

В национальных документах, подтверждающих личность, и в паспортах аргентинцев в разделе "пол" разрешается использовать обозначения F (женщина), M (мужчина) или Х при других случаях. Об этом сообщается в декрете, опубликованном на портале нормативных актов.

Правительство Аргентины достигло соглашения с Парижским клубом кредиторов, которое позволит выплатить около 430 млн долларов вместо 2,4 млрд долларов и поможет избежать дефолта.

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