Аргентинские власти разрешили отмечать в паспортах третий пол

Буэнос-Айрес, 22 июля. Власти Аргентины разрешили отмечать пол значком "Х" тем гражданам, которые не относят себя ни к женскому, ни к мужскому полу.

В национальных документах, подтверждающих личность, и в паспортах аргентинцев в разделе "пол" разрешается использовать обозначения F (женщина), M (мужчина) или Х при других случаях. Об этом сообщается в декрете, опубликованном на портале нормативных актов.

Правительство Аргентины достигло соглашения с Парижским клубом кредиторов, которое позволит выплатить около 430 млн долларов вместо 2,4 млрд долларов и поможет избежать дефолта.