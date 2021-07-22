Арктику будут защищать новейшие российские самолеты А-50У

Москва, 22 июля. Российские Воздушно-космические силы собираются развернуть в Арктике новейшие самолеты А-50У, которые способны за сотни километров обнаруживать любые воздушные цели.

Такая техника значительно укрепит северные рубежи России, сообщают «Известия». Самолеты будут патрулировать район Северного полюса, а также принимать участие в спасательных операциях.

В последние годы Арктика является одним из важнейших районов стратегического назначения. Новые самолеты смогут создать единое информационное поле, при этом пилот может прямо с борта дать команду ударным силам, сообщив координаты целей в режиме реального времени.

Недавно стало известно, что в 2024 году пройдут испытания прототипа первого сверхзвукового пассажирского самолета. Машина будет не только экономически выгодной, но и экологичной.