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Арктику будут защищать новейшие российские самолеты А-50У

  /   Обновлено: 22 июля 2021 00:22
Армия
Арктику будут защищать новейшие российские самолеты А-50У
wikipedia.org  /  Maxim Maksimov / CC BY-SA 3.0

Москва, 22 июля. Российские Воздушно-космические силы собираются развернуть в Арктике новейшие самолеты А-50У, которые способны за сотни километров обнаруживать любые воздушные цели.

Такая техника значительно укрепит северные рубежи России, сообщают «Известия». Самолеты будут патрулировать район Северного полюса, а также принимать участие в спасательных операциях.

В последние годы Арктика является одним из важнейших районов стратегического назначения. Новые самолеты смогут создать единое информационное поле, при этом пилот может прямо с борта дать команду ударным силам, сообщив координаты целей в режиме реального времени.

Недавно стало известно, что в 2024 году пройдут испытания прототипа первого сверхзвукового пассажирского самолета. Машина будет не только экономически выгодной, но и экологичной.

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