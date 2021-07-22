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Псаки ответила на вопрос о визите Зеленского в США и договоренностях по «СП-2»

  /   Обновлено: 22 июля 2021 00:14
Политика
Псаки ответила на вопрос о визите Зеленского в США и договоренностях по «СП-2»
wikipedia.org  /  The White House / Public Domain

Вашингтон, 22 июля. Информация о сроках визита главы Украины Владимира Зеленского в Вашингтон не связана с договоренностью США и ФРГ по строительству российского газопровода «Северный поток — 2».

Пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки попросили объяснить, является ли объявление даты визита украинского лидера частью договоренностей между Вашингтоном и Берлином по российскому газопроводу. Об этом она рассказала на брифинге для журналистов.

«Нет, нет. Они не связаны между собой. Мы давно находились в контакте с украинцами относительно планирования [этого] визита», — сказала Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома не стала анонсировать что-либо по предстоящему визиту Зеленского. Однако она заявила, что сможет рассказать об ожиданиях Вашингтона ближе к встрече.

Ранее США достигли договоренности с Германией по «Северному потоку — 2». По словам заместителя американского госсекретаря Виктории Нуланд, в ближайшее время Вашингтон обнародует детали договоренности с ФРГ по «СП-2». Она добавила, что Германия обязалась принимать меры, в том числе добиваться санкций против России, если Москва будет ограничивать поставки энергоносителей через Украину.

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