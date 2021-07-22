Forbes: истребитель Checkmate может быть птицей высокого полета

Москва, 22 июля. Россия выпустила перспективный и опасный самолет, который превосходит американские аналоги. Об этом заявил военный американский эксперт Дэвид Экс.

Одной из ключевых особенностей нового российского истребителя является большое крыло, что указывает на два нюанса, считает Экс. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Во-первых, не исключено, что «Сухой» собирается поставлять свой новый истребитель российскому флоту для использования с единственного авианосца», — подчеркнул Дэвид.

По его мнению, Ростех планирует также и продавать свой самолет. Его большое крыло, вероятно, пригодится для полетов на большой высоте, но это может снизить его максимальную скорость.

«Однако большое крыло Checkmate пригодится не только на флоте. Высокий потолок имеет очевидные преимущества с точки зрения покрытия датчиков и дальности действия оружия. Высоколетящий истребитель видит и стреляет дальше низколетящего», — резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, что компания Ростех озвучила основные преимущества нового истребителя Checkmate.