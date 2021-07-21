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Врач ответил на волнующие россиян вопросы о вакцинации от COVID-19
Общество
Врач ответил на волнующие россиян вопросы о вакцинации от COVID-19
gb3omsk.ru

Москва, 21 июля. Врач-педиатр, председатель Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Павел Савчук ответил на популярные вопросы россиян о вакцинации от коронавируса.

В ходе прямого эфира Савчук отметил, что коллективный иммунитет важно сформировать, так как вакцинация является способом спасения жизней. Врач объяснил «правило швейцарского сыра», в котором говорится о том, что чем больше «слоев» между человеком и инфекцией, тем сложнее вирусу добраться до организма. В обществе важно иметь большое количество вакцинированных, чтобы под защитой оказались те, кому прививка противопоказана.

«Для введения ограничительных мер существовали очень серьезные предпосылки — самоизоляция и использование средств индивидуальной защиты требовались для спасения жизней», — цитирует Савчука «Лента.ру».

Врач также отметил важность доверия достоверным медицинским источникам. Широкая информационная работа, по его словам, «станет главным средством в борьбе с антивакцинным движением».

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о темпах вакцинации против коронавирусной инфекции в России. По ее словам, в России первый компонент вакцины поставили 33,6 млн человек, а полностью процедуру вакцинации прошли 22,6 млн граждан.

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здоровье вакцинация коронавирус
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