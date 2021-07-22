Установлена личность лихача, который катал ребенка по Москве на электросамокате

Москва, 22 июля. Сотрудники Госавтоинспекции юго-восточного округа Москвы установили личность мужчины, перевозившего ребенка на средстве индивидуальной мобильности с электроприводом.

По данным ГИБДД, 41-летний житель столицы 21 июля в 00:25 в районе Волжского бульвара и улицы Васильцовский Стан ездил по проезжей части на электрическом средстве индивидуальной мобильности, которым управляя его 10-летний сын. Гражданин пояснил, что купил средство передвижения несколько дней назад.

Сотрудники ГИБДД в ходе проверки установили, что электросамокат может разгоняться до 70 км/ч. В отношении мужчины составлен ряд административных материалов, в том числе за передачу управления транспортным средством заведомо не имеющему прав лицу.