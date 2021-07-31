Фауна под ударом: в чем причина массовой гибели рыбы в Ростовской области

В начале июля социальные сети и мессенджеры Ростовской области потрясли шокирующие кадры одного из берегов Цимлянского водохранилища, который был усеян мертвой рыбой. Спустя неделю подобная картина чуть не повторилась на берегу Таганрогского залива, что заставило дончан задуматься, что это могут быть признаки экологической катастрофы. ФАН разобрался в проблеме.

Мертвая рыба Цимлы

Корреспондент ФАН узнал об этом происшествии одним из первых. В его распоряжении оказались фото- и видеодоказательства массовой гибели рыбы, которые были переданы в соответствующие органы. На следующий день сотрудники регионального Росприроднадзора и Азово-Черноморского Росрыболовства выехали на место происшествия.

Пока ведомства устанавливали причины произошедшего, официальных комментариев не звучало, поэтому за разъяснением массовой гибели рыбы мы обратились к кандидату биологических наук, специалисту по гидробиологии и аквакультуре Сергею Дудкину.

«Обратите внимание, на видео и фото мы видим отдельные виды бычка-кругляка и бычка-песочника. Это придонные виды рыб, которые наиболее подвержены заморным явлениям. С гибелью водных биоресурсов можно связать критическое снижение содержания кислорода. Если оно достигает значения 3 миллиграммов на метр кубический, то вызывает гибель. Те рыбы, которые располагаются в толще воды, больше. То что мы видим, связано с температурой и погодными явлениями. Это температура воды и расход кислорода на окисление органических веществ в воде. Второе — штилевая погода и полное отсутствие волнения. Кислород проникает из атмосферы, и если нарушено волнение, то диффузия кислорода замедляется. И третий момент — ночное время суток, днем работает фитопланктон, а в ночное время фотосинтеза нет. Кислород поглощается и своего минимума достигает в предутренние часы. Я бы сказал, что это замор. Если бы здесь были токсические вещества, в числе погибших рыб мы увидели не только бычков, но и другие, включая платву», — пояснил Сергей Дудкин.

Специалист по аквакультуре также отметил, что толчком для снижения кислорода в воде, мог послужить сброс неочищенных сточных вод, например, фекальных.

«Это могло послужить толчком, так как фекальные воды содержат много окисляющего органического вещества, и на их окисление требуется много кислорода», — добавил доцент ЮФУ.

6 июля Межрегиональное управление Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия официально прокомментировало ситуацию с массовым замором рыбы на Цимлянском водохранилище в Волгодонском районе.

rpn.gov.ru / Межрегиональное управление Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия

Пресс-служба ведомства сообщила, что в процессе обследования прибрежной защитной полосы в акватории водохранилища были обнаружены погибшие особи бычка. Количество павших особей устанавливают сотрудники Росрыболовства. Специалисты отобрали пробы воды в трех точках, где был зафиксирован падеж рыбы. Что послужило гибелью рыбы, покажут результаты биотестирования.

В Росрыболовстве причину ЧП связали также с недостатком кислорода и цветением сине-зеленых водорослей, говоря, что окончательная версия будет названа только после анализа отобранных проб.

Представители атомной энергетики региона также подключились к комментарию проблем и опубликовали на своем сайте подробное видение проблемы. По мнению экспертов, замор рыбы в Цимлянском водохранилище действительно существует, и явление связано с климатическими условиями южного региона.

Спустя некоторое время Росприроднадзор обнародовал результаты лабораторных испытаний отобранных проб, которые не показали превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ водоема. Но через неделю ситуация вновь повторилась уже на территории другого водного бассейна Ростовской области — Таганрогского залива.

Чрезвычайное положение

20 июля 2012 года региональное управление Росрыболовства официально заявило о введении на территории Таганрогского залива режима ЧП, который связан с массовой гибелью рыбы. Специалисты сослались на сильную жару и объявили о начале заморного периода. Рыбакам даже разрешили добывать бычка механизированными драгами в Таганрогском заливе и некоторых территориях Азовского моря.

rpn.gov.ru / Межрегиональное управление Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия

Также в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства отметили, что каждые пять дней специалисты будут отбирать пробы воды с разных точек побережья.

Необходимо признать, жара в Ростовской области в середине июля действительно была невыносимая. Столбики термометров неумолимо ползи вверх, преодолевая отметки в 40°С и выше, ставя новые температурные рекорды.

К решению проблемы, которую непонятно, как решать, подключились практически все ведомства региона, включая Минприроды и областную администрацию. Но каких-то действенных мер, способных сохранить популяцию бычка, предпринято не было, тем более что с природными явлениями не поспоришь.

Уже можно было ставить точку в этой истории, но в середине июля специалисты Южного федерального университета решили оценить участки побережья Таганрогского залива по степени токсичности.

Что там у нас с экологией?

Как отметили ученые в своем докладе, опубликованном в журнале Environmental Geochemistry and Health, по берегам Нижнего Дона стоят крупные города с развитой промышленностью и сельхозугодиями, способными вызвать угрозу загрязнения почв.

В процессе исследования они отобрали 86 образцов на побережье дельты Нижнего Дона и Таганрогского залива. Взятые образцы высушивали, перемешивали и измельчали, определяя их химический состав. Также через пробы пропускали рентгеновские лучи, которые вызывают «свечение» химических элементов в разных областях спектра. По величине пиков излучения исследователи оценили количество атомов различных веществ в почве.

Ученые определили фоновые уровни восьми потенциально токсичных элементов, сравнили их со среднемировым содержанием в почвах, а также с содержанием в нетронутых землях особо охраняемой территории Чумбур-Коса.

пресс-служба ЮФУ / Неизвестен

Оказалось, что концентрации кадмия и свинца примерно в два раза превышают норму только в окрестностях крупных городов (Новочеркасск, Таганрог и Азов), что говорит о том, что в почву они попадают в результате деятельности человека. В то же время хром, никель, медь и цинк, наоборот, накапливались в местах, отдаленных от потенциальных источников загрязнения, а именно в поймах малых рек. Это можно объяснить тем, что на этих участках течение замедляется, здесь в наибольшем количестве оседают тяжелые химические элементы природного происхождения.

«Проведенное нами исследование показало, что в бассейне Нижнего Дона и на побережье Таганрогского залива повышенные содержания потенциально токсичных элементов наблюдаются в почвах вблизи крупных городов и поймах малых рек. В целом все земли региона по степени загрязнения можно разбить на четыре класса: чистые, с угрозой загрязнения, слабо и умеренно загрязненные. В дальнейшем мы планируем дополнить и расширить нашу работу, включив в исследование образцы пойменных почв других крупных рек России», — комментирует исследование руководитель проекта по гранту РНФ, профессор ЮФУ Татьяна Минкина.

Проще говоря, общая картина загрязнений в районе Нижнего Дона и Таганрогского залива не вызывает опасений, и их уровень можно оценить как умеренный или незначительный.

Но если это так, тогда нам тем более стоит задуматься, что происходит с природой. Ведь пока мы не в состоянии оказывать на нее такое влияние, чтобы ей управлять, подобные явления могут повторяться и повторяться. Мы провели свое собственное исследование региональных интернет-СМИ, и оказалось, что в июле 2021 года массовая гибель рыбы наблюдалась не только в Ростовской области.

Из открытых источников

В процессе мониторинга новостных средств массовой информации ФАН удалось установить, что 14 июля Нижегородский Росприроднадзор предупредил о массовой гибели рыбы из-за жары, также по сообщениям ведомства сказано и о возможности массовой гибели рыбы в Ленинградской области.

В Самарской губернии массовую гибель рыбы наблюдали в 20-х числах июля, картину дополняют фото и видео с мест происшествия. Однако горожане уверены, что жара тут не причем — обитателей водоемов отравили.

Архангельская природоохранная прокуратура и экологический надзор провели рейды по причине массовой гибели рыбы в конце июля 2021 года. Сотрудники Североморского управления Росрыболовства отобрали пробы воды и установили, что замор рыбы произошел по причине повышения общих температур.

На Сахалине из-за рекордных температур в июле текущего года также сварилась рыба. Южное межрегиональное Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю зафиксировало факты массовой гибели рыбы 13 июля в Карасунском озере.

rpn.gov.ru / Межрегиональное управление Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия

Этот список можно продолжать и далее, но мы уверены, что даже по приведенным выше данным можно судить о настоящей климатической катастрофе, масштабы которой мы оценим в ближайшем будущем.