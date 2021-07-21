Астрологи назвали знаки зодиака гулящих женщин

Москва, 21 июля. Астрологи назвали три знака зодиака, под которыми рождаются женщины, не отличающиеся верностью. Они слишком непостоянны и склонны к изменам.

Как сообщает Пятый канал, астрологи подсказали мужчинам, на что стоит обратить внимание, если вы хотите создать крепкую семью. Специалисты заявляют, что представительницы трех перечисленных астрологических символов не способны хранить верность супругу.

Женщины-Стрельцы ищут себе мужчину преисполненного страстью и темпераментом. Если же избранник не способен обеспечить Стрельцам всплеск эмоций, дамы начнут эти ощущения искать на стороне. Рожденные под этим знаком зодиака женщины с легкостью обзаводятся любовниками.

Водолеи окунаются в новые отношения с головой, не думая о последствиях. Они уже при первом свидании не исключают интимную связь. Все ради свежих впечатлений и эмоций. Это объясняет стремление Водолеев не вступать в длительные отношения, а заводить короткие «романчики».

Причины неверности со стороны Рыб легко объяснимы. Они жаждут найти богатого и щедрого покровителя. Если мужчина ей интересен, она сделает все, чтобы затащить его в постель. Выжав из очередного партнера максимум, девушка-Рыба «уйдет на глубину» для поиска новой жертвы.

Ранее астрологи назвали четыре знака зодиака, которые имеют некоторые сверхспособности. Их энергия позволяет им лечить других и позитивно воздействовать на окружающих. К примеру, одни из них Овны. Они заботливы и внимательны, а их предрасположенность к эмпатии позволяет чувствовать собеседника. Такие люди способны оказать нужную поддержку и помощь. Также есть таланты у Раков, Дев и Тельцов.