В России появится сверхзвуковой пассажирский самолет

Москва, 21 июля. В 2024 году состоятся испытания прототипа первого российского сверхзвукового пассажирского самолета, сообщает пресс-служба авиасалона МАКС-2021 в Жуковском.

В среду участники авиасалона обсудили развитие отечественной сверхзвуковой авиации. Руководители научных лабораторий НЦМУ «Сверхзвук» напомнили, что эти исследования впервые возобновлены с 90-х годов прошлого века, что символизирует возрождение отраслевого направления.

Для проектирования первого российского сверхзвукового пассажирского самолета специалистам предстоит решить целый спектр физико-технических вопросов: от создания силовой установки до улучшения весовых характеристик воздушного судна. Воздушная машина должна быть не только экологичной, но и экономически выгодной.

«К 2025 году будет создана научная инфраструктура мирового уровня, параллельно ведется разработка демонстратора — опытного образца, прототипа. Он будет готов в 2024 году, после двух лет испытаний мы приступим к созданию полноценного судна», — сообщил Кирилл Сыпало, гендиректор ФГУП «ЦАГИ», член-корреспондент РАН.

Если все будет идти по плану, в 2035 году сверхзвуковые пассажирские самолеты для бизнес-авиации пойдут в массовое производство. После этого эксперты наладят пассажирские перевозки.

Ранее на МАКС-2021 Сыпало отметил, что развитию сверхзвуковой авиации второго поколения мешает отсутствие международных норм по допустимому уровню звукового удара, пробелы в знаниях, а также недостаток инженерных и технологических решений. Он также добавил, что проблема компромисса между высокими техническими характеристиками и низким экологическим воздействием является глобальной.