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Пассажирский самолет подал сигнал тревоги при посадке в Перми
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Информация об аварийном сигнале самолета Airbus A-320 не подтвердилась

  /   Обновлено: 21 июля 2021 23:15
Общество
Информация об аварийном сигнале самолета Airbus A-320 не подтвердилась
aviaperm.ru

Пермь, 21 июля. Единая диспетчерская служба опровергла информацию об аварийном сигнале, который подал пассажирский Airbus A-320 при посадке в Перми.

Рейс 1394, на борту которого находилось 139 пассажиров, не подавал сигнал тревоги, рассказали журналистам ФАН в ЕДДС.

Ранее стало известно, что судно подало сигнал тревоги, находясь на высоте около 2200 метров, после чего начало снижаться в аэропорту Перми. Причина тревоги была неизвестна, причину обещали установить, однако сведения не подтвердились.

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