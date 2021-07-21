Информация об аварийном сигнале самолета Airbus A-320 не подтвердилась

Пермь, 21 июля. Единая диспетчерская служба опровергла информацию об аварийном сигнале, который подал пассажирский Airbus A-320 при посадке в Перми.

Рейс 1394, на борту которого находилось 139 пассажиров, не подавал сигнал тревоги, рассказали журналистам ФАН в ЕДДС.

Ранее стало известно, что судно подало сигнал тревоги, находясь на высоте около 2200 метров, после чего начало снижаться в аэропорту Перми. Причина тревоги была неизвестна, причину обещали установить, однако сведения не подтвердились.