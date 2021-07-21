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Косачев прокомментировал договоренности США и Германии по «СП-2»

  /   Обновлено: 21 июля 2021 23:16
Политика
Косачев прокомментировал договоренности США и Германии по «СП-2»
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ

Москва, 21 июля. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что договоренности США и ФРГ по «Северному потоку — 2» говорят о заинтересованности Берлина в проекте.

Саму сделку российский сенатор считает неравной. По мнению Косачева, договоренность выглядит навязанной американской стороной более слабому партнеру — Германии. Тем не менее Берлин «защитил свои интересы в проекте», считает сенатор.

Он отметил, что Россия только выиграет в случае содействия США и Германии в модернизации устаревшей газотранспортной системы Украины. Но если Киев продолжит шантажировать Вашингтон, а Белый дом — Берлин, экономика окончательно уйдет из разговора на темы поставок газа из России в Европу. Останется лишь политика.

«Чего никогда не хотели ни Россия, ни Германия. Выбирать придётся теперь американцам — уступать такому шантажу Киева (а он скорее всего последует) или же оставаться на стороне нормальной рыночной экономики», — написал в Facebook сенатор.

Ранее экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода заявил, что честная конкуренция на мировом энергетическом рынке все-таки существует, и судьбу «Северного потока — 2» уже определяет экономический смысл, а не политика. По его мнению, после сделки США и Германии Украина перестанет быть транзитной державой.

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сша косачев германия
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