Юрий Антонов перенес сложную операцию по замене сустава

Вена, 21 июля. Композитору, певцу и музыканту Юрию Антонову сделали сложную операцию по замене искусственного сустава в столице Австрии.

По словам 76-летнего артиста, операцию он перенес «очень болезненно». О госпитализации музыкант сообщил в видеообращении в Instagram.

«Дорогие друзья! Сейчас я нахожусь в Вене, в частной клинике, где мне провели очень тяжелую операцию по замене искусственного сустава. Операция шла более трех часов! Очень болезненная! Но сейчас прихожу в себя», — заявил певец.

Антонов оказался доволен клиникой. Условия в больнице он назвал хорошими, а персонал — внимательным и вежливым.

В мае Антонов рассказал о причине переноса юбилейного шоу. По его словам, концерт перенесен из-за правил, по которым зал мог быть заполнен только на 50%.