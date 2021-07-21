Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 июля 23:38
23:33
Общество
Астрологи назвали знаки зодиака гулящих женщин
23:31
Технологии
В России появится сверхзвуковой пассажирский самолет
23:13
Общество
Информация об аварийном сигнале самолета Airbus A-320 не подтвердилась
23:10
Политика
Косачев прокомментировал договоренности США и Германии по «СП-2»
23:09
Происшествия
Подавший сигнал тревоги пассажирский самолет штатно сел в Перми
23:06
Политика
Зеленский подписал версию закона о коренных народах Украины без учета русских
23:01
Общество
Юрий Антонов перенес сложную операцию по замене сустава
23:00
Общество
Ни одна рыба не пострадала: в Крыму прошел рыболовный фестиваль Black Sea Fishing
22:50
Общество
Сябитова нашла причину резкого роста числа разводов в России
22:44
Происшествия
Пассажирский самолет подал сигнал тревоги при посадке в Перми
Все новости

Юрий Антонов перенес сложную операцию по замене сустава
Общество
Юрий Антонов перенес сложную операцию по замене сустава
wikipedia.org

Вена, 21 июля. Композитору, певцу и музыканту Юрию Антонову сделали сложную операцию по замене искусственного сустава в столице Австрии.

По словам 76-летнего артиста, операцию он перенес «очень болезненно». О госпитализации музыкант сообщил в видеообращении в Instagram.

«Дорогие друзья! Сейчас я нахожусь в Вене, в частной клинике, где мне провели очень тяжелую операцию по замене искусственного сустава. Операция шла более трех часов! Очень болезненная! Но сейчас прихожу в себя», — заявил певец.

Антонов оказался доволен клиникой. Условия в больнице он назвал хорошими, а персонал — внимательным и вежливым.

В мае Антонов рассказал о причине переноса юбилейного шоу. По его словам, концерт перенесен из-за правил, по которым зал мог быть заполнен только на 50%.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Юрий Антонов перенес сложную операцию по замене сустава
операция шоу-бизнес юрий антонов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru