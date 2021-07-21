Сябитова нашла причину резкого роста числа разводов в России

Москва, 21 июля. Причиной резкого всплеска разводов в России могла стать пандемия COVID-19 и неумение молодых пар притираться друг к другу, заявила главная телесваха РФ Роза Сябитова.

Ранее в среду стало известно, что в России рекордное число семейных пар развелись за последние семь лет. За первое полугодие текущего года число расторжений брака выросло на 44%. За первые пять месяцев 2021 года брак аннулировали более 251 тыс. пар.

Комментируя неутешительные новости в беседе с порталом «Газета.ру», ведущая программы «Давай поженимся!» Сябитова выразила мнение, что виной всему — пандемия коронавируса и связанные с ней ограничительные меры. По словам телеведущей, россияне не были готовы нововведениям и не справились со сложившейся ситуацией.

«В силу того, что мы в основном все работаем, соответственно, редко видимся, поэтому не было времени, и не было прецедентов по поводу конфликтов в семье. А когда мы 24/7 вместе, когда все сели на самоизоляцию, конечно, люди не были готовы к такому. Нас выбили из привычного ритма, и, конечно, большинство не справились с этой ситуацией», — уточнила телесваха.

Она также выразила мнение, что большая часть разводов у россиян не имеет никаких веских причин, «просто молодые люди не умеют притираться». Сябитова не исключает, что всплеск расставаний — всего лишь временное явление, и в скором времени люди поймут, что «шило на мыло менять — только время терять».

Согласно исследованию специалистов из международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, больше всего разводов на территории России за последнее время зафиксировано в Ингушетии, там этот показатель увеличился в 3,5 раза. В Чечне рост увеличился в 2,7 раза, а в Дагестане в 2,1. В Москве число разводов подскочило на 63%.