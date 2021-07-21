Госдеп сообщил подробности соглашения с Германией по «СП-2»

Вашингтон, 21 июля. Госдепартамент США отметил важные моменты соглашения с Германией по поводу проекта «Северный поток — 2».

США и Германия не собираются терпеть, если Россия начнет использовать газ как оружие, и в этом случае будут готовы принять ответные меры. Таковыми могут стать антироссийские санкции, передает Bloomberg. Также Германия направит пакет мер для поддержки европейского энергорынка и выделит 200 миллионов евро на поддержку энергосектора и снятие энергозависимости Украины.

В ФРГ объявили о готовности создать «зеленый фонд» в размере миллиарда долларов, чтобы поддержать энергобезопасность Украины. Власти страны будут использовать все имеющиеся рычаги в российско-украинских переговорах по продлению транзитного контракта. При разработке соглашения США контактировали с Украиной и Польшей, уточнили в Госдепе.

Недавно стало известно, что немецкий канцлер Ангела Меркель и российский лидер Владимир Путин сочли результат строительства газопровода удовлетворительным. «Северный поток — 2» политики обсудили во время телефонного разговора, инициатором которого выступила Германия.