Подавший сигнал тревоги пассажирский самолет штатно сел в Перми

Пермь, 21 июля. Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Москвы, совершил штатную посадку в аэропорту Перми.

Самолет, следовавший по маршруту Москва — Пермь, всего на несколько минут отстал от запланированного графика. Об этом сообщил источник в авиационных кругах ТАСС.

"Самолет совершил штатную посадку. Причины, почему экипаж подал сигнал тревоги, устанавливаются", — заявил источник.

Ранее Airbus A-320 подал сигнал тревоги при посадке в пермском аэропорту. Самолет следовал из Москвы. Воздушное судно находилось на высоте около 2200 метров, когда подал сигнал general emergency, оно продолжило снижение. Причину сигнала тревоги устанавливают.